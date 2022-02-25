Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы 25.02.2022, 9:41

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Проливы перекроют для военных кораблей.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чевушоглу заявил, что страна может принять решение о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает zn.ua.

Однако даже при таких условиях у России будет право использовать эти проливы, чтобы вернуть на базы свои военные корабли.

"Украина сделала нам официальный запрос [по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей]. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", — цитирует министра газета Hürriyet.

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