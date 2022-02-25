«А воевать я умею, вы это знаете»: сильное обращение украинского офицера к «афганцам» из России 1 25.02.2022, 9:47

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Спецназовец записал мощное видео к тем, кто помнит его по Афганистану.

Украинский офицер спецназа обратился к своим побратимам-афганцам из России:

"Привет вам с Украины славные разведчики и ветераны 371 гвардейского Берлинского орденов Суворова и Кутузова полка, который гонял "духов" от Ерата до Кандагара. Я передаю всем вам пламенный привет от украинцев-афганцев, от украинцев военнослужащих, которые сейчас защищают свою родину. <...> Привет, братишки.

Сегодня я выбрал это место неспроста. За моей спиной техника. Подбитая техника российских вооруженных сил. Это не бутафория. Это настоящий БМД-2, это Град БМ-21, это БТР-80. На этой технике мы воевали с вами в Афганистане, а сейчас эта техника с российскими опознавательными знаками на моей земле, на моей родной Украине. И она убивает, убивает моих близких и моих родственников. Собранная на полях моей родины, моего Донбасса, потому что Донбасс - это Украина. А Украина - моя земля. Вы знаете, я имел хорошо оплачиваемую работу, жил в подмосковье и мог спокойно с дивана наблюдать за этими событиями. Но я не смог. Не смог усидеть, когда по моей земле прошлась беда, когда по моей земле идет война. Я похоронил кума, у которого дед воевал начальником разведки полка и сейчас живет в Туле. Я похоронил друга с академии, который прошел так же как и я Афган. Замполит, Аркадий, ты учил меня любить родину. И я ее люблю. Но родина тогда была Советский Союз, а сейчас моя родина - Украина, я вырос на ней.

В мой дом пришла беда, на моей родине идет война, гибнут сотни ни в чем не повинных людей как среди мирных, так и военных. Гибнут наши люди, гибнут ваши люди. Что происходит, братишки? В Афгане мы были одной дружной семьей, то была наша война. Кому выгодна эта война? Что произошло? Ответьте на вопрос, почему мы сейчас по разные стороны баррикад. Почему русские парни пришли на мою землю? Мне хотелось чтобы вы вспоминая сегодня наших погибших в Афгане друзей подумали и передали своим близким и родственникам, тем добровольцам, которые едут сюда, не нужно защищать здесь "русскую весну", не нужно защищать здесь "русский мир". Это мой дом, это моя страна, это моя родина. И я буду драться за нее до конца, а воевать я умею, вы это знаете".

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