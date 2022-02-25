В Эстонии запретили вещание белорусских пропагандистов 25.02.2022, 9:49

Под заперт попали и четыре российских канала.

Эстонский регулятор распорядился остановить трансляцию четырех российских и одного белорусского телеканалов на фоне продолжающейся полномасштабной войны РФ против Украины.

Oб этом сообщает ERR.

Под запрет попали "РТР Планета", "НТВ Мир", "Россия 24", TV Center International и "Беларусь 24".

Регулятор принял такое решение, в частности, из-за трансляции речи президента РФ Владимира Путина, которой он пытался обосновать нападение на Украину. По заключению агентства, таким образом телеканалы нарушили запрет на подстрекательство к насилию и подрыв нацбезопасности.

"Чрезвычайные времена нуждаются в чрезвычайных действиях… Необходимо действовать немедленно, чтобы предотвратить вред для общества", - отметил директор регулятора Каур Каяк.

Как уже сообщалось, 24 февраля на подобный шаг пошла Латвия – Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил ретрансляцию российских телеканалов "Россия" и "Россия 24".

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