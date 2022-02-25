Российские войска пытались зайти в тыл ВСУ на Донбассе, но были уничтожены 2 25.02.2022, 9:56

15,418

Диверсантов зачистили ночью.

На фоне вторжения российских войск ситуация в Донецком оперативном районе (зона проведения ООС) остается контролируемой, сообщает пресс-центр ООС.

Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры, сообщает nv.ua.

В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были своевременно обнаружены и уничтожены.

Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники. Информация о потерях противника уточняется.

«Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам», — добавляют в штабе ООС.

Вчера советник главы ОП Алексей Арестович по итогам суток сообщил, что в зоне ООС украинские военные не сдали ни одной позиции на фоне российского вторжения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».