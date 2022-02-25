Российские войска пытались зайти в тыл ВСУ на Донбассе, но были уничтожены

Российские войска пытались зайти в тыл ВСУ на Донбассе, но были уничтожены2
- 25.02.2022, 9:56
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Диверсантов зачистили ночью.
На фоне вторжения российских войск ситуация в Донецком оперативном районе (зона проведения ООС) остается контролируемой, сообщает пресс-центр ООС.
Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры, сообщает nv.ua.
В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были своевременно обнаружены и уничтожены.
Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники. Информация о потерях противника уточняется.
«Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам», — добавляют в штабе ООС.
Вчера советник главы ОП Алексей Арестович по итогам суток сообщил, что в зоне ООС украинские военные не сдали ни одной позиции на фоне российского вторжения.