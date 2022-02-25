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Байден: У меня нет планов разговаривать с Путиным

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  • 25.02.2022, 10:02
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Байден: У меня нет планов разговаривать с Путиным
Джо Байден
Фото: Getty Images

НАТО из-за российского вторжения в Украину сплочено как никогда.

Президент США Джо Байден заявил на брифинге 24 февраля, что не собирается в ближайшее время проводить разговор с президентом России Владимиром Путиным. Его речь опубликовала пресс-служба Белого дома.

"У меня нет планов разговаривать с Путиным", – заявил он.

Байден также добавил, что сейчас НАТО из-за российского вторжения в Украину сплочено как никогда и США собираются оказывать поддержку странам на восточном фланге Альянса.

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