В Луганской области украинская артиллерия разбила колонну российской техники 1 25.02.2022, 10:09

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Оккупанты пытались переправиться через реку Айдар.

В районе Старобельска (Луганская область) украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили», - сообщает Министерство обороны Украины.

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