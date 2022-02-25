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В Луганской области украинская артиллерия разбила колонну российской техники

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  • 25.02.2022, 10:09
  • 12,900
В Луганской области украинская артиллерия разбила колонну российской техники

Оккупанты пытались переправиться через реку Айдар.

В районе Старобельска (Луганская область) украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили», - сообщает Министерство обороны Украины.

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