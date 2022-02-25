В Беларуси поднимут ставки по кредитам и обновят базу «тунеядцев» 4 25.02.2022, 10:17

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Какие еще изменения ждут белорусов в марте?

В марте банки поднимут процентные ставки по некоторым кредитам для физлиц и юрлиц. В следующем месяце повысят пенсии (но не для всех). До конца марта белорусам также надо отчитаться по подоходному налогу. Zerkalo.io составило подборку мартовских изменений, которые могут отразиться на толщине кошельков белорусов.

Подорожают некоторые кредиты

В марте банки поднимут процентные ставки по некоторым кредитам для физлиц и юрлиц. Это связано с решением Нацбанка пересмотреть, повысить расчетные величины стандартного риска. РВСР — это процентный потолок по банковским кредитам.

Нацбанк повысил расчетные величины стандартного риска для физлиц на март до 20,78% (сейчас — 20,38%), а для юрлиц — до 16,92% (сейчас — 16,38%). Этих показателей должны придерживаться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

К РВСР привязаны процентные ставки по некоторым кредитам на недвижимость и автомобили на общих условиях. При росте этого показателя банки должны изменить процентные ставки по таким кредитам в сторону увеличения.

Повысят пенсии (но не всем)

С 1 марта вырастут трудовые пенсии. Рост составит в среднем 6,3%. Тем временем в Беларуси продолжают падать реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию.

При этом размеры надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в марте не изменяются. К примеру, социальная пенсия по возрасту сейчас составляет 148,28 рубля. Невысокие пенсии белорусов — одна из пенсионных проблем, которую власти не могут решить годами.

Напомним, за 2021 год трудовые пенсии повысили только один раз, но этот рост «съела» разогнавшаяся инфляция. В декабре прошлого года реальные пенсии снизились на 1,1% к ноябрю, следует из данных Белстата. Падение наблюдалось третий месяц подряд. В декабре снизилась также средняя назначенная пенсия в целом по стране. Тем временем чиновники по-прежнему держат в «секрете» численность пенсионеров.

Появятся базовые счета

С 1 марта у белорусов появится возможность открывать базовые банковские счета. В Нацбанке пояснили, что открывать их будут госбанки, остальные — по желанию. При этом к счетам будут выпускать карточки национальной платежной системы, то есть БЕЛКАРТ (альтернатива есть, но с оговорками).

Через эти счета можно будет получать до 30 выплат, среди которых значатся в том числе пенсии, пособия по безработице, стипендии.

Успеть отчитаться по подоходному налогу

До 31 марта нужно подать налоговую декларацию за 2021 год, а заплатить налог — не позднее 1 июня.

Подать налоговую декларацию можно лично в налоговой, отправить ее по почте с описью вложения либо онлайн через личный кабинет плательщика. Получить доступ к такому кабинету можно либо через логин и пароль, которые надо получить в налоговой, либо через электронную цифровую подпись.

Если просрочить подачу декларации, то можно получить штраф — 2 базовые величины (в этом году — 64 рубля). За каждый месяц просрочки он увеличивается на 0,5 базовых, но в общей сумме не может превысить 10 базовых (320 рублей). Но тут есть нюанс. Если вам начислили налог к уплате, то просрочка должна превышать 3 дня, чтобы выписали штраф. Также придется заплатить тем, кто на 12 месяцев опоздает с подачей декларации, но ему по факту не выставят налог для уплаты.

ИП до 1 марта нужно уплатить страховые взносы

Индивидуальные предприниматели должны не позже 1 марта уплатить взносы в ФСЗН за предыдущий год. Минимальный размер — 1 705,3 рубля, если ИП работал в течение всего года.

Обновят тунеядскую базу

В марте чиновники опубликуют обновленную базу не занятого в экономике населения. За февраль чиновники должны были актуализировать данные в этой базе (из-за этого она недоступна с 20 февраля до 1 марта).

Тем, кто попадет в эту базу и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду.

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