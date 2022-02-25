Что происходит на главных фронтах войны: оперативная сводка Минобороны Украины

Что происходит на главных фронтах войны: оперативная сводка Минобороны Украины1
- 25.02.2022, 10:23
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Украинские бойцы удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.
Министерство обороны Украины обнародовало оперативную сводку по состоянию на 06:00 25.02.2022 по российскому вторжению.
Информация обнародована на странице МОУ в Фейсбук.
Сегодня ночью силы обороны продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам российских оккупантов.
Противник наносил воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий.
Отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя.
Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен.
Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. Так, после 4 часов украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам «братьев» в столицу.
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По состоянию на 07.00 утра 25 февраля Операция объединенных сил информирует по ситуации в Донецком оперативном районе. Ситуация остается контролируемой.
Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры.
В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачево и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были вовремя обнаружены и уничтожены.
Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники. Информация о потерях противника уточняется.
Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам.