Российские диверсанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС

Российские диверсанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС2
- 25.02.2022, 10:26
- 6,940
Работники станции находятся в заложниках у оккупантов.
Станция Чернобыльской АЭС была захвачена оккупантами вечером 24 февраля. В течении всего дня российские диверсанты пытались совершить теракт в зоне отчуждения и спровоцировать экологическую катастрофу.
Как обстоит ситуация по состоянию на утро 25 февраля, рассказала советница министра по вопросам Зоны отчуждения в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Лала Тарапакина, сообщает РБК-Украина.
"ЧАЭС. Фактически, работники станции являются заложниками сейчас. Но в первую очередь – заложниками своего профессионализма и совести. Это объект, который нельзя покинуть, чтоб не происходило", - сообщила она.
Также Тарапакина добавила, что сейчас обстановка на ЧАЭС спокойная и станция работает.
"Станция работает. Все тихо. Работники позавтракали и разошлись по рабочим местам. Наши коллеги и друзья со станции просят не паниковать и не звонить им каждую минуту. Все живые и целые", - добавила советница.