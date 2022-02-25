Украинская армия разбомбила колонну российской бронетехники под Гостомелем 1 25.02.2022, 10:30

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Видеофакт.

Вооруженные силы Украины разбомбили колонну российской бронетехники в районе Гостомеля.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генеральном штабе ВСУ.

Издание также опубликовало видео, на котором видно, как горит предположительно российская техника.

Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем pic.twitter.com/8SOcN7Pw5n — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022

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