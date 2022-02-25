закрыть
25 февраля 2022, пятница, 10:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская армия разбомбила колонну российской бронетехники под Гостомелем

1
  • 25.02.2022, 10:30
  • 5,774
Украинская армия разбомбила колонну российской бронетехники под Гостомелем

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины разбомбили колонну российской бронетехники в районе Гостомеля.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генеральном штабе ВСУ.

Издание также опубликовало видео, на котором видно, как горит предположительно российская техника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип