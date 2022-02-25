Борис Гребенщиков назвал войну безумием и позором России

Борис Гребенщиков назвал войну безумием и позором России1
- 25.02.2022, 10:47
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Сообщение в Facebook поддержали поклонники российского музыканта.
Российский музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков высказался о нападении России на Украину.
Борис Гребенщиков назвал войну России против Украины — безумием и позором России. Он опубликовал свой пост в Facebook ночью, 25 февраля, через сутки, после вторжения России в Украину, которое началось около пять часов утра 24 февраля.
Свой пост он опубликовал в Facebook. За восемь часов он набрал более двух тысяч репостов среди поклонников российского музыканта.
Украинцы, в том числе известные украинские музыканты, дизайнеры, продолжают массово обращаться в социальных сетях к россиянам с призывом выходить на улицы и остановить войну.