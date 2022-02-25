закрыть
25 февраля 2022, пятница, 11:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Борис Гребенщиков назвал войну безумием и позором России

1
  • 25.02.2022, 10:47
  • 5,264
Борис Гребенщиков назвал войну безумием и позором России
Борис Гребенщиков

Сообщение в Facebook поддержали поклонники российского музыканта.

Российский музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков высказался о нападении России на Украину.

Борис Гребенщиков назвал войну России против Украины — безумием и позором России. Он опубликовал свой пост в Facebook ночью, 25 февраля, через сутки, после вторжения России в Украину, которое началось около пять часов утра 24 февраля.

Свой пост он опубликовал в Facebook. За восемь часов он набрал более двух тысяч репостов среди поклонников российского музыканта.

Украинцы, в том числе известные украинские музыканты, дизайнеры, продолжают массово обращаться в социальных сетях к россиянам с призывом выходить на улицы и остановить войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип