Борис Гребенщиков назвал войну безумием и позором России 1 25.02.2022, 10:47

5,264

Борис Гребенщиков

Сообщение в Facebook поддержали поклонники российского музыканта.

Российский музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков высказался о нападении России на Украину.

Борис Гребенщиков назвал войну России против Украины — безумием и позором России. Он опубликовал свой пост в Facebook ночью, 25 февраля, через сутки, после вторжения России в Украину, которое началось около пять часов утра 24 февраля.

Свой пост он опубликовал в Facebook. За восемь часов он набрал более двух тысяч репостов среди поклонников российского музыканта.

Украинцы, в том числе известные украинские музыканты, дизайнеры, продолжают массово обращаться в социальных сетях к россиянам с призывом выходить на улицы и остановить войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».