Уничтожены российские диверсанты, пытавшиеся пробраться в центр Киева 5 25.02.2022, 10:57

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Оккупанты переоделись в форму ВСУ и направлялись со стороны Оболони.

Российские оккупанты захватили два авто ВСУ и направлялись в центр Киева со стороны Оболони. Вскоре в Министерстве обороны сообщили, что их обезвредили.

Об этом у себя в Facebook сообщила советник министра обороны Анна Маляр, передает nv.ua.

«Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков», — написала она.

Вскоре Маляр сообщила, что оккупантов обезвредили.

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