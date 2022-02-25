Уничтожены российские диверсанты, пытавшиеся пробраться в центр Киева

Уничтожены российские диверсанты, пытавшиеся пробраться в центр Киева5
- 25.02.2022, 10:57
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Оккупанты переоделись в форму ВСУ и направлялись со стороны Оболони.
Российские оккупанты захватили два авто ВСУ и направлялись в центр Киева со стороны Оболони. Вскоре в Министерстве обороны сообщили, что их обезвредили.
Об этом у себя в Facebook сообщила советник министра обороны Анна Маляр, передает nv.ua.
«Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков», — написала она.
Вскоре Маляр сообщила, что оккупантов обезвредили.