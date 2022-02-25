Российские олигархи за первый день вторжения в Украину потеряли $39 миллиардов 6 25.02.2022, 10:59

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Больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Крупнейшие российские бизнесмены за первые сутки вторжения РФ в Украину потеряли около $39 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg.

Агентство отмечает, что после начала вторжения Московская биржа закрылась с 33-процентным снижением, что является худшим падением в истории российского фондового рынка с "черного понедельника" 1987 года.

По подсчетам Bloomberg, больше всех потерял президент "Лукойла" Вагит Алекперов: его активы сократились на $6,2 млрд – до $13 млрд.

Глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов потерял $4,2 млрд (до $23 млрд).

Президент "Норникеля", богатейший бизнесмен РФ Владимир Потанин потерял $3 млрд, теперь его состояние сократилось до $26,1 млрд.

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