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Российские олигархи за первый день вторжения в Украину потеряли $39 миллиардов

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  • 25.02.2022, 10:59
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Российские олигархи за первый день вторжения в Украину потеряли $39 миллиардов

Больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Крупнейшие российские бизнесмены за первые сутки вторжения РФ в Украину потеряли около $39 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg.

Агентство отмечает, что после начала вторжения Московская биржа закрылась с 33-процентным снижением, что является худшим падением в истории российского фондового рынка с "черного понедельника" 1987 года.

По подсчетам Bloomberg, больше всех потерял президент "Лукойла" Вагит Алекперов: его активы сократились на $6,2 млрд – до $13 млрд.

Глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов потерял $4,2 млрд (до $23 млрд).

Президент "Норникеля", богатейший бизнесмен РФ Владимир Потанин потерял $3 млрд, теперь его состояние сократилось до $26,1 млрд.

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