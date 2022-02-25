Масштабные санкции Запада: насколько сильным будет удар по России 1 25.02.2022, 11:18

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Эксперты рассказали о подрыве потенциала РФ.

Россия потратила последние семь лет на создание мощной финансовой защиты, однако в долгосрочной перспективе ее экономика вряд ли выдержит натиск скоординированных санкций со стороны Запада, пишет агентство Reuters.

«Точка зрения, что Россия не пострадает, ошибочна. Негативные последствия могут не ощущаться сразу, но в долгосрочной перспективе санкции подорвут потенциал России», — сказал Кристофер Грэнвиль, управляющий директор консалтинговой компании TS Lombard и эксперт по России.

Шаги Запада включают санкции и замораживание активов в отношении большего числа российских банков и бизнесменов, запрет на привлечение средств за рубежом, замораживание Северного потока-2 (проекта стоимостью $11 млрд) и ограничение доступа к высокотехнологичным товарам, таким как полупроводники.

Санкции могут не нанести немедленного ущерба экономике, так как валютные резервы России составляет $643 млрд. Кроме того, поступления от нефти и газа растут.

По словам Грэнвиля, рост цен на нефть принесет России в этом году дополнительные 1,5 триллиона рублей ($17,2 миллиарда) поступлений налога на прибыль энергетических компаний. Но у такой автаркии есть цена — углубляющаяся изоляция от мировой экономики, рынков и инвестиций, отметил он.

«Россию по сути будут рассматривать как враждебное государство, отрезанное от глобальных потоков, инвестиций и других нормальных экономических взаимодействий, которые формируют уровень жизни, доходы, производительность и прибыльность компаний», — сказал эксперт.

Признаки экономической уязвимости уже есть. Доходы российских домохозяйств все еще ниже уровня 2014 года. В 2019 году, до начала пандемии COVID-19, годовой объем производства, по данным Всемирного банка, оценивался в 1,66 трлн долларов, что намного ниже 2,2 трлн долларов в 2013 году.

Экономист Сергей Гуриев из парижского Института политических исследований отметил, что номинальный ВВП России в расчете на душу населения, вдвое превышающий ВВП Китая в 2013 году, сейчас отстает.

«В 2013 году Россия была страной с высоким уровнем дохода и активно вела переговоры о вступлении в ОЭСР. Сейчас Россия вернулась к статусу страны со средним уровнем дохода», — сказал он.

Иностранные инвесторы в России тоже «вымирающее племя», пишет агентство.

Опрос клиентов JPMorgan показал, что иностранные вложения в рублевые облигации находятся на самом низком уровне за два десятилетия; инвестиции в акционерный капитал так и не вернулись к уровню, который был до 2013 года, отмечают в Copley Fund Research.

Премия, требуемая инвесторами за инвестиции в российские доллровые бонды, в четверг выросла более чем на 13 процентных пунктов по сравнению с казначейскими облигациями США, что почти втрое превышает средний показатель для развивающихся рынков.

JPMorgan прогнозирует, что санкции сократят рост ВВП на 3,5 процентных пункта во второй половине 2022 года. Российский бизнес сталкивается со значительно более высокой стоимостью капитала.

Вчера президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России за полномасштабное нападение на Украину. Санкции вводятся против крупнейших российских банков, в том числе Сбербанка и ВТБ. Также США и союзники ударят по высокотехнологичному импорту России.

До этого премьер-министр Британии Борис Джонсон также объявил о новых санкциях против России. Он заявил, что всем крупным российским банкам грозит полная заморозка активов в Великобритании. Санкции включают полную и немедленную заморозку активов ВТБ, одного из крупнейших российских банков. Суммы денег, которые россияне могут держать в британских банках, будут ограничены. Также Британия планирует заморозить активы примерно 100 человек и компаний. Аэрофлоту запретят летать в Британию.

Санкции Евросоюза коснутся пяти секторов: финансового, энергетического, транспортного, а также экспортного и визового контроля. ЕС обещает, что санкции затронут 70% банковского сектора и госкомпании, в том числе оборонные. Будут ограничены размещения российских госкомпаний на биржах Европы, размер депозитов граждан России в ЕС, запрещен экспорт в Россию сложного оборудования для НПЗ, полупроводников, программного обеспечения. Отдельно российским авиакомпаниям заблокируют продажу самолетов и запчастей к ним. Будут отменены визовые привилегии для дипломатов, связанных с ними групп лиц и бизнесменов.

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