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Минобороны призвало жителей Киева изготовлять коктейли «Молотова» и помогать разбираться с оккупантами

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  • 25.02.2022, 11:20
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Минобороны призвало жителей Киева изготовлять коктейли «Молотова» и помогать разбираться с оккупантами

На Оболони продолжается бой с диверсионно-разведывательной группой врага.

В Минобороны Украины сообщили, что на Оболони в Киеве действует вражеская диверсионно-разведывательная группа.

«Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготовлять коктейли Молотова, обезвреживать оккупанта! Мирным жителям — быть осторожными! Не покидать дома!» — призывают в Минобороны.

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