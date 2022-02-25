Минобороны призвало жителей Киева изготовлять коктейли «Молотова» и помогать разбираться с оккупантами

Минобороны призвало жителей Киева изготовлять коктейли «Молотова» и помогать разбираться с оккупантами1
- 25.02.2022, 11:20
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На Оболони продолжается бой с диверсионно-разведывательной группой врага.
В Минобороны Украины сообщили, что на Оболони в Киеве действует вражеская диверсионно-разведывательная группа.
«Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготовлять коктейли Молотова, обезвреживать оккупанта! Мирным жителям — быть осторожными! Не покидать дома!» — призывают в Минобороны.