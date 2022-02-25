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В Черкасской области сбит российский военный самолет

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  • 25.02.2022, 11:26
  • 12,160
В Черкасской области сбит российский военный самолет
иллюстрационное фото

Пилота ищут.

В селе Вознесенское Черкасской области украинские военные сбили российский самолет. Пилота ищут.

Об этом «Суспільному» сообщила представитель Нацполиции области Зоя Вовк.

Собственная корреспондентка «Суспільного» с места происшествия рассказала, что самолет упал вне населенного пункта.

По словам сельского головы Александра Титаренко, он и охранники услышали, как что-то взорвалось.

«Я и два охранника, мы услышали какой-то взрыв, подняли головы и увидели много дыма. Завхоз Пальмирской школы сказал, что что-то белое мигало, потом у него это попало, бахнуло», - рассказал сельский голова.

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