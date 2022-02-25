В Черкасской области сбит российский военный самолет

В Черкасской области сбит российский военный самолет3
- 25.02.2022, 11:26
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Пилота ищут.
В селе Вознесенское Черкасской области украинские военные сбили российский самолет. Пилота ищут.
Об этом «Суспільному» сообщила представитель Нацполиции области Зоя Вовк.
Собственная корреспондентка «Суспільного» с места происшествия рассказала, что самолет упал вне населенного пункта.
По словам сельского головы Александра Титаренко, он и охранники услышали, как что-то взорвалось.
«Я и два охранника, мы услышали какой-то взрыв, подняли головы и увидели много дыма. Завхоз Пальмирской школы сказал, что что-то белое мигало, потом у него это попало, бахнуло», - рассказал сельский голова.