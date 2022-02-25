Задержанный под Гостомелем диверсант оказался батюшкой УПЦ МП 14 25.02.2022, 11:33

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Он обвиняется в шпионаже и государственной измене.

Задержанный полицией рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом российский диверсант Михаил Павлушенко, который нелепо пытался выдать себя за украинца, оказался священником УПЦ МП.

На это обратил внимание военный капеллан Антитеррористической операции в 2015-2016 годах протоиерей Константин Холодов в своем Facebook, передает РБК-Украина.

"Выродок" Житомирской области. Именно так он себя назвал. Батюшка Московского патриархата Михаил Павлушенко. Задержанный возле Гостомеля корректировщик. Обвиняется в шпионаже и государственной измене. А вы думали, миссия УПЦ МП - проповедь Евангелие?" - написал Холодов.

Ранее сообщалось, что глава УПЦ МП Онуфрий призвал молиться за украинское войско.

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