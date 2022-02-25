Под Херсоном украинские военные отбросили врага от моста через Днепр

Под Херсоном украинские военные отбросили врага от моста через Днепр1
- 25.02.2022, 11:36
- 7,028
Тяжелые бои шли всю ночь.
Ночью под Херсоном были тяжелые бои за Антоновский мост через Днепр.
Об этом говорится в сообщении мэра Херсона Игоря Колихаева в Facebook, передает pravda.com.ua.
"Вы проснулись (из тех, кто спал) в Украине - и это на сегодня главная новость, учитывая то, что сейчас происходит в нашей стране.
Ночью были тяжелые бои за Антоновский мост. Он до сих пор остается под нашим контролем.
Вчера под обстрел попал друг Херсона, меценат и волонтер, депутат горсовета Юрий Рожков, который в этот момент помогал нашим военным. Состояние его тяжелое. Параллельно депутаты горсовета организовывают помощь нашей теробороне - вещами, продуктами, медикаментами.
Коммунальный транспорт в город выпустили. Работает бесплатно. НО! ОГРОМНАЯ просьба: без крайней нужды на улицы не выходить и не выезжать. Оставайтесь дома!”, — сообщил мэр Херсона.