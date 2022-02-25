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Под Киевом ВСУ взорвали мосты и создали линию обороны

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  • 25.02.2022, 11:48
  • 10,248
Под Киевом ВСУ взорвали мосты и создали линию обороны

Украинские военные решительно настроены остановить врага.

На северо-западном направлении Киева взорвали три моста, чтобы остановить проход войск врага.

Об этом сообщил источник «Украинской правды» в Генштабе Сухопутных войск ВСУ.

В частности, взорвали мост на Новоирпенской трассе, мост в Гостомеле по Варшавской трассе, и в Демидове мост через Ирпень.

Сухопутные войска ВСУ предупреждают, что возможен заход противника в близлежащие к Ворзелю населенные пункты.

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