США отрезали от долларов два крупнейших госбанка России 6 25.02.2022, 11:48

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Самые жесткие санкции предусмотрены для ВТБ.

Сбербанк и ВТБ - два крупнейших госбанка России, на которые приходится половина активов национальной банковской системы, - лишаются возможности проводить операции в долларах, сообщает finanz.ru.

Вместе с ФК «Открытие», Совкомбанком и Новикомбанком они попали под новые американские санкции с запретом на работу через корсчета в США.

Самые жесткие санкции - с полной блокировкой активов в Штатах - предусмотрены для ВТБ.

«Это перережет важнейшую артерию российской финансовой системы. После введения этих санкций активы, хранящиеся в финансовых учреждениях США, будут мгновенно заморожены и недоступны для Кремля», - говорится в опубликованном в четверг релизе OFAC, санкционного подразделения американского Минфина.

ВТБ - один из крупнейших банков, которые когда-либо попадал под блокирующие американские санкции. Его активы оцениваются в 19,5 трлн рублей (229 млрд долларов), вклады физлиц - в 5,1 трлн.

Мерами против банка США посылают «твердый сигнал», что намерены выполнить свое обещание «нанести серьезный ущерб» российской экономике.

Активы Сбера, в отличие от ВТБ, не блокируются. Но банк также лишится возможности работать через американские корсчета.

«В течение 30 дней OFAC требует от всех финансовых учреждений США закрыть все корреспондентские или сквозные счета Сбербанка и отклонить любые будущие транзакции с участием Сбербанка или его дочерних иностранных финансовых учреждений. Платежи, которые Сбербанк пытается обработать в USD для своих клиентов, начиная от технологий и заканчивая транспортом, будут аннулированы или отклонены, как только платеж попадет в финансовое учреждение США», - говорится в релизе.

Помимо этого США запрещают сделки с долговыми инструментами и акциями Сбера, Газпромбанка, РСХБ, «Газпрома», «Газпром нефти», «Транснефти», «Ростелекома», «РусГидро», «Алросы», «Совкомфлота» и РЖД.

«(Президент РФ Владимир) Путин выбрал войну, и теперь его и его страну ждут последствия», - заявил, анонсируя санкции, президент США Джо Байден.

Помимо финансовых санкций вводятся ограничения на экспорт, которые затронут 50% высокотехнологичной продукции, поступающей в Россию. Российская экономика «понесет серьезный урон - незамедлительно и впоследствии», сказал Байден.

Санкции за войну с Украиной вводятся и против режима в Беларуси и белорусской оборонной промышленности.

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