В Херсонской области украинские военные уничтожили большую группу российских оккупантов с техникой 2 25.02.2022, 11:58

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Бой произошел под Олешками.

Украинские военные дали бой российским военным под Олешками в Херсонской области. Видео уничтоженных оккупантов опубликовала официальная страница Сухопутных войск ВСУ, сообщает zn.ua.

«Так вот. Под Олешками, Херсонская область, «русский мир» зажмурился» - говорит военный на видео.

В кадре видны оружие и вещи с эмблемой Армии РФ, а также БТР с белой полосой (так российские военные, которые вторглись в Украину, маркируют свою технику).

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