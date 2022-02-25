Политолог: В перспективе Россия может превратиться в Иран или Северную Корею 6 25.02.2022, 12:05

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Кремль прошел точку невозврата.

Последствия санкций для РФ будут тяжелыми и неотвратимыми. Об этом в эфире «Дождя» заявил российский политолог Сергей Медведев, отвечая на вопрос о прогнозах для РФ.

— Я недооценил масштаб безумия и той самоубийственной логики, которая сейчас в голове России. Потому что это, конечно, начало политического самоубийства. Я не вижу позитивного выхода вообще в этой ситуации — ни для Украины, ни для России, — сказал политолог.

Медведев отметил, что в настоящее время не видит каких-то серьезных санкций в отношении РФ, однако, он уверен, что последствия будут тяжелыми и неотвратимыми.

— В перспективе Россия может превратиться в Иран или Северную Корею. Мы на этом пути. И, видимо, будем двигаться с ускорением. Но пока я не вижу закрытия границ, отключения России от международных банковских систем, запрета на экспорт российских ресурсов.

Но санкции будут нарастать. Надо понимать, что уже все — фарш невозможно провернуть назад. 24 февраля мы прошли точку невозврата. Мы упали в эту пропасть. Мы летим и вернуться назад на край обрыва невозможно. В этом судьбоносность этого явления. Уже, чтобы ни произошло, Россию никогда не будут нормально принимать в западном клубе. То, что она совершила, фактически переводится на уровень военных преступлений.

Россию никогда не будут звать на всякие саммиты, «семерки», «восьмерки». Это новая реальность — end game. Это — как оказаться в романах-антиутопиях, которые мы читали все эти годы. А сейчас мы вдруг оказываемся сами героями того, что происходит, — сказал Сергей Медведев.

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