Ликвидированы российские диверсанты, прорвавшие в Облонский район Киева 25.02.2022, 12:12

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Видеофакт.

Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, прорвавшихся в Оболонский район Киева.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает nv.ua.

«Диверсанты заехавшие на ранее захваченных машинах ВСУ и переодетые в форму Украинских военных расстреляны и обезврежены», — написал он.

На опубликованном видео украинский военный сообщает, что ликвидация диверсантов осуществлена на Оболони.

На кадрах видно тело одного из диверсантов.

Утром Офис президента сообщил, что бой с российской диверсионной группой шел в районе площади Тараса Шевченко на Оболони.

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