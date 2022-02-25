Ликвидированы российские диверсанты, прорвавшие в Облонский район Киева
- 25.02.2022, 12:12
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Видеофакт.
Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, прорвавшихся в Оболонский район Киева.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает nv.ua.
«Диверсанты заехавшие на ранее захваченных машинах ВСУ и переодетые в форму Украинских военных расстреляны и обезврежены», — написал он.
На опубликованном видео украинский военный сообщает, что ликвидация диверсантов осуществлена на Оболони.
На кадрах видно тело одного из диверсантов.
Утром Офис президента сообщил, что бой с российской диверсионной группой шел в районе площади Тараса Шевченко на Оболони.