Олег Белоколос: Паники у населения никакой нет 1 25.02.2022, 12:20

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Олег Белоколос

Фото: Укринформ

Что сейчас происходит в Киеве.

Украинский дипломат, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олег Белоколос рассказал сайту Charter97.org, что сейчас происходит в Киеве:

— Мы с семьей с утра находились в убежище, только недавно вернулись в квартиру. У нас здесь, на Оболони, был бой с российскими диверсантами. Судя по всему, пока атаку отбили. А с утра Киев бомбили, целое утро была канонада. Целились, я так понимаю, в мосты, объекты инфраструктуры.

Но паники у населения никакой нет. Люди сидят и обсуждают новости. Все это спокойно, с детьми, с домашними. Дети играют в видеоигры, взрослые сидят в телефонах, смотрят новости. Территориальная оборона организованна. Но вот поскольку с утра была сильная канонада, то мы спустились в убежище.

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