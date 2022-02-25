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Жительница Молодечно вышла на одиночный пикет против войны с Украиной

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  • 25.02.2022, 12:20
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Жительница Молодечно вышла на одиночный пикет против войны с Украиной
Ольга Борунова

Ольга Борунова развернула бело-красно-белый флаг на Великом Гостинце.

В Молодечно вчера состоялся одиночный антивоенный пикет. Акцию провела жительница Молодечно Ольга Борунова, сообщает MOST.

Около 11 утра она стала на дороге возле магазина «Санта» по Великому Гостинцу с бело-красно-белым флагом. Примерно через 15 минут приехали силовики. Женщина попыталась убежать, но ее догнали.

— Утром мама была очень расстроена новостью о том, что в Украине началась война. Это и подтолкнуло ее выйти одной на акцию, — рассказал MOST сын Ольги.

Сейчас Ольга в Молодечненском РОВД. Женщина работает продавцом.

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