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Штаб Сухопутных войск Украины: Военные РФ передумали садиться в Гостомеле, будут ехать из Беларуси

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  • 25.02.2022, 12:30
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Штаб Сухопутных войск Украины: Военные РФ передумали садиться в Гостомеле, будут ехать из Беларуси

Оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ под Гостомелем.

По информации Сухопутных войск Украины, российские войска из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель решили выдвигаться с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Украины в Facebook:

"Российские окупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым.

С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев".

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