Глава Минобороны Британии: В первые сутки после вторжения РФ не добилась ни одной из поставленных целей 2 25.02.2022, 12:32

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Бен Уоллес

Россия потеряла убитыми более 450 человек.

Россия в первые сутки после вторжения в Украину не добилась ни одной из поставленных целей и несет значительные потери. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире SkyNews, сообщает nv.ua.

По его словам, конечная цель Владимира Путина — «захватить всю Украину». «Наша оценка на сегодняшнее утро такова, что Россия не достигла ни одной из своих основных целей», — сказал министр обороны.

Уоллес добавил, что за первые сутки боев в Украине Россия потеряла убитыми более 450 человек.

«Один из главных аэропортов, которые они пытались захватить своим элитным спецназом [речь идет о Гостомеле, — ред.], устоял и украинцы отбили его назад», — сказал он.

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