Глава Минобороны Британии: В первые сутки после вторжения РФ не добилась ни одной из поставленных целей

Глава Минобороны Британии: В первые сутки после вторжения РФ не добилась ни одной из поставленных целей2
- 25.02.2022, 12:32
- 4,462
Россия потеряла убитыми более 450 человек.
Россия в первые сутки после вторжения в Украину не добилась ни одной из поставленных целей и несет значительные потери. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире SkyNews, сообщает nv.ua.
По его словам, конечная цель Владимира Путина — «захватить всю Украину». «Наша оценка на сегодняшнее утро такова, что Россия не достигла ни одной из своих основных целей», — сказал министр обороны.
Уоллес добавил, что за первые сутки боев в Украине Россия потеряла убитыми более 450 человек.
«Один из главных аэропортов, которые они пытались захватить своим элитным спецназом [речь идет о Гостомеле, — ред.], устоял и украинцы отбили его назад», — сказал он.