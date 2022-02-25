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Для желающих защищать города в рядах Теробороны Украины сняли ограничения на возраст

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  • 25.02.2022, 12:36
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Для желающих защищать города в рядах Теробороны Украины сняли ограничения на возраст

Гражданам надо иметь с собой только паспорт и код.

Тероборона ВСУ призвал граждан становиться на защиту городов и сел от российских захватчиков по "упрощенной" процедуре.

Об этом говорится в заявлении Командующего Сил Теробороны Юрия Галушкина, передает УНИАН.

Чтобы вступить в Тероборону, украинцам достаточно иметь с собой паспорт, код. Снимаются ограничения на возраст.

"Сегодня Украине нужны все. Все процедуры присоединения к ТрО упрощены. С собой иметь только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет. Если у вас на местах будут проблемы, ссылайтесь на это официальное заявление", - информирует командующий.

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