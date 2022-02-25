Пленный омоновец из Кемеровской области: Командиры сказали, что едем на учения 25.02.2022, 12:47

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МВД Украины показало видео допроса росгвардейца, захваченного под Гостомелем.

Украинские правоохранители обнародовали видео с допросом военнослужащего Росгвардии, захваченного во время боя за Гостомель Киевской области, передает nv.ua.

«В ходе боестолкновения задержали двух российских оккупантов. Один тяжело ранен — ему оказывается помощь. Второй, что из Кемеровской области, рассказал, что командиры сказали, что они едут на учения», — сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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