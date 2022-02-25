Автопроизводители массово отказываются от поставок автомобилей в Россию 25.02.2022, 12:52

1,870

Речь идет о десятках тысяч машин.

Иностранные компании массово отказываются от поставок автомобилей в Россию. Речь идет о десятках тысяч машин.

Об этом сообщают «Ведомости».

Сразу несколько иностранных компаний приостанавливают отгрузку своих автомобилей в российские дилерские центры из-за падения рубля и сложной политической ситуации.

Такие меры решили принять Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Jaguar Land Rover. В большинстве случаев до автосалонов доедут только автомобили, уже прошедшие таможню и запланированные к отгрузке.

Так, Audi останавливает поставки российским дилерам с 24 февраля, говорится в письме компании. Аналогичное письмо было направлено продавцам концерном General Motors, который продает в России машины Chevrolet, и компанией Jaguar Land Rover. По данным инсайдеров, в ближайшее время аналогичные письма поступят от Volkswagen, а также подконтрольных немецкому концерну марок Skoda и Porsche.

По подсчетам экспертов, российский рынок может недополучить порядка 40 тысяч автомобилей, что усугубит уже существующий дефицит. Сколько продлится пауза, пока неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».