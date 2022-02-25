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Российские фашисты накрыли «Градами» автобусы, ехавшие эвакуировать людей

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  • 25.02.2022, 12:47
  • 8,480
Российские фашисты накрыли «Градами» автобусы, ехавшие эвакуировать людей

Обстрел произошел в Луганской области.

Автобусы, ехавшие в Счастье Луганской области эвакуировать жителей, попали под вражеские обстрелы.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook, передает pravda.com.ua.

Дословно: "Автобусы, ехавшие в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "Градами".

Глава ОГА сообщил, что информация о пострадавших уточняется.

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