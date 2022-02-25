Байден допустил полный разрыв американо-российских отношений 4 25.02.2022, 13:04

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Это будет «холодный день» для РФ.

Президент США Джо Байден заявил, что вторжение президента России Владимира Путина в Украину приведет к «полному разрыву» американо-российских отношений, если оно продолжится, сообщает «Голос Америки».

Байден осудил Путина и его эскалацию вторжения в Украине в своем выступлении в Белом доме.

Байден, который встретился с членами «Большой семерки» в четверг утром, также объявил о серии новых санкций против России.

«Какова вероятность того, что мы наблюдаем начало новой "холодной войны" и имеет ли место полный разрыв американо-российских отношений?» – спросил журналист Байдена после выступления президента.

«Если они продолжат идти по этому пути, то будет полный разрыв американо-российских отношений, – ответил он. – Что касается "холодной войны", это зависит от обстоятельств».

«Подавляющее большинство остального мира находится в полной оппозиции к тому, что он делает, так что это будет "холодный день" для России, - продолжил президент. - Не так уж много людей выходят на его защиту».

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