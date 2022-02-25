Министр обороны Украины: Нам уже удалось сломать планы оккупантов 3 25.02.2022, 13:18

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Алексей Резников

Алексей Резников обратился к украинцам.

Министр обороны Алексей Резников опубликовал фото с Командующим ВСУ Валерием Залужным и обратился к украинцам и военным.

Обращение появилось в Facebook Сухопутных войск, сообщает unian.net.

"30 часов продолжается полномасштабная атака России на нашу страну. Благодаря героизму наших защитников и защитниц Украина выстояла первые, самые сложные сутки. Оккупанты понесли существенные потери. Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу. Горжусь каждым из вас", - заявил Резников.

Министр сообщил, что со вчерашнего дня только в Киеве бойцы теробороны получили уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект. Количество украинцев, которые хотят присоединиться к рядам Сил ТрО, растет, а оружие поступает еще.

"Кроме этого, мной принято решение, которое согласовано с командующим Сил ТрО ВСУ бригадным генералом Юрием Галушкіним, привлекать к Силам ТрО патриотов в возрасте свыше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага. Поэтому, "заблудившиеся", нех@й щастить", - добавил глава МО.

Резников отметил, что почти всю ночь общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающих нам постоянную поддержку. Реакция мира становится более четкой. Вскоре Украина получит дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов от партнеров.

"Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и насильника, который атакует соседей. Надо показать миру и самим гражданам России, что российские войска обстреливают мирные города, убивают женщин и детей. И что все, кто молчит, становятся сообщниками убийц. А те, кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы – загрязняют свои руки кровью невинных людей", - заявил он.

Министр также обратился ко всем гражданам Украины и украинской диаспоры.

"На официальных ресурсах и страницах в соцсетях Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и других органов власти и самоуправления публикуются доказательства преступлений российских оккупационных войск. Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь - среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают. Важно распространить упомянутые факте в итальянском, немецком и венгерском медиапространстве, а также среди журналистов и должностных лиц европейских стран. Все, кто знает подходящие языки - вы наше оружие. Должны продемонстрировать миру, что такое тотальная оборона. И что наш народ не одолеть. Мы обязательно одержим победу", - добавил министр.

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