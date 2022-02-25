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В Мариуполе украинская армия дала отпор захватчикам

  • 25.02.2022, 13:31
  • 9,334
В Мариуполе украинская армия дала отпор захватчикам

В городе идут ожесточенные бои по всем направлениям.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе продолжаются боевые действия по всем направлениям, информирует zn.ua.

"Идут ожесточенные бои по всем направлениям. Сегодня украинская армия дает отпор врагу, который прорывается через границы Российской Федерации, через границы Беларуси. Сегодня мы защищаем не только свою землю, но и землю всей страны Украина, сегодня мы защищаем Европу. И мы должны понимать, что стоит перед лицом самой крупной группировки российской армии - второй армии в мире", - подчеркнул мэр.

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