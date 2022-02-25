Очевидцы: Белорусские больницы в приграничье освобождают для раненых военных 8 25.02.2022, 13:34

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Жители южных регионов поделились информацией.

Уже второй день подряд читатели Zerkalo.io сообщают, что в белорусских больницах, которые находятся в приграничных территориях, освобождают койки для российских военных. Где-то формируют бригады на случай выезда, а где-то даже якобы привезли раненых. На данный момент подтверждения этой информации нет.

Больницы в Гомеле

Вчера вечером нам написал читатель, который находился на госпитализации в гомельской больнице. По его словам, днем 24 февраля его (как и других больных), выписали. Читатель рассказывал, что на выписку отправили даже лежачих пациентов.

Схожая ситуация и в Гомельской детской больнице. Читатель пишет со слов своей родственницы, которая работает там. Утверждается, что со стороны руководства было «устное приказание очистить хирургическое отделение этой больницы».

Похоже, ситуация затронула не только больницы: читатель, ссылаясь на «руководство одного из медицинских учреждений Гомеля», рассказывает, что в области главврачам поликлиник «было приказано сформировать выездные бригады составом около 3−4 человек, укомплектованные и готовые оказывать помощь раненым».

Больница в Мозыре

О том, что ЦРБ Мозыря переоборудована под военный госпиталь, пишет гомельский телеграм-канал Флагшток со ссылкой на внутренний источник.

Об этом сообщают и читатели Zerkalo.io. Так, со слов читателя, мама которого раньше работала в этой больнице и продолжает общаться с коллегами, в больнице отдан приказ освободить по 20 коек в каждом отделении.

У еще одной читательницы в реанимации в Мозырской городской больнице работает мама. Со слов женщины читательница рассказывает, что вчера туда привезли семь раненых человек. Также сейчас в больнице формируют бригады на случай выезда.

Третья читательница передает слова знакомого врача из этой же больницы в Мозыре: он утверждает, что туда массово везут раненых российских солдат. Также говорится, что среди раненых есть люди разных возрастов: как молодые, так и в возрасте.

В эту больницу наша журналистка позвонила как частное лицо. На вопрос, правда ли в учреждении находятся раненые и выделяются койки для них, там не ответили. Посоветовали обращаться в поликлинику, если есть жалобы, а еще — «не мешать работать».

Больница в Калинковичах

Про ситуацию в этой больнице читатель рассказывает со слов знакомых и родственницы, которые работают там. Так, утверждается, что со вчера в больницу поставляли медикаменты, якобы там готовятся принимать раненых. К тому же, говорит читатель, в больнице сокращают срок пребывания на госпитализации.

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