Сколько россияне платят за вторжение в Украину? 2 25.02.2022, 13:38

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Цена подбитых танков, сбитых самолетов и санкций.

24 февраля, после начала наступательной операции в Украине, российский рынок пережил один из самых тяжелых кризисов в истории. Рубль начал стремительное падение, Мосбиржа отменила торги, а капитализация крупнейших российских компаний обрушилась на 6,6 трлн рублей. На встрече с представителями бизнеса Владимир Путин призвал предпринимателей с пониманием отнестись к происходящему. «Новая газета» подсчитала, во сколько россиянам обойдется война в Украине и санкции за вторжение.

• Один день военной операции в Украине может стоить России десятки миллионов долларов. По подсчетам РБК, каждый день военных действий в Сирии в 2015 году обходился в $2,4 млн. Тогда численность военных и гражданских специалистов составляла 1600 человек. Сейчас численность войск, которые могут участвовать в украинской наступательной операции, оценивают в 149 тысяч человек. В подсчеты стоимости одного дня военных действий входят выплаты военным и гражданским специалистам, связь и услуги IT, обслуживание военной техники, расходы на перевозку грузов, траты на медицинские нужды, питание и другое.

• По данным Украины, за первый день войны Россия потеряла 30 танков, до 130 бронированных машин, 5 самолетов и 6 вертолетов российской армии. Стоимость самолета СУ-25, потерю которого признала Россия, около $11 млн долларов (близко к миллиарду рублей), закупочная цена сбитого, по сообщению Генштаба Украины, вертолета Ка-52 ― также около миллиарда рублей. Стоимость каждого из 30 российских танков Т-72, которые, по данным украинского Генштаба, были повреждены, — 22 млн рублей.

• Капитализация трех крупнейших российских компаний — «Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка — только за 24 февраля упала на 6,6 трлн рублей. Акции подешевели на треть. С начала кризиса в октябре 2021 года акции компаний потеряли более половины своей цены. Индекс Мосбиржи (суммарная капитализация акций российских компаний) за 24 февраля потерял 33,3%. Это рекордный обвал с 2008 года.

• Ряд западных стран, включая США и Великобританию, объявили о новых санкциях против России. Пострадали госбанки, в том числе Сбербанк и ВТБ. Кроме того, санкции введены против «Аэрофлота», «Ростеха» и входящих в него корпораций, Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ. До этого ЕС ввел санкции в отношении российского госдолга. Это означает, что стоимость привлечения денег для государства и компаний станет выше, а российские госбанки не смогут иметь счета в долларах.

• Падение рубля и санкции приведут к росту инфляции. «Вполне возможно, что в этом году инфляция окажется в районе 10–15%», — говорит директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Это примерно в полтора раза выше прошлогоднего результата в 8,4%.

В первую очередь, подорожают импортная техника, лекарства, одежда, некоторые продукты. В некоторых магазинах цены на электронику подняли на 30%.

• Запрет импорта части высокотехнологичных товаров, падение рубля и неопределенность на рынках отразятся и на инвестициях предприятий. «Большая часть оборудования импортируется. Многие предприятия будут вынуждены сокращать инвестиции или возьмут паузу», — поясняет Салихов. В результате вместо прогнозируемого роста ВВП страну могут ждать спад или стагнация. Это означает, что Россия потеряет триллионы рублей и увеличит отставание от развитых стран.

• Восстановление разрушенной инфраструктуры «ДНР» и «ЛНР», как заявил первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин, потребует порядка 1,5 триллиона рублей в течение трех лет. Беженцам из «ДНР» и «ЛНР» российские власти уже выплатили около 610 миллионов рублей. При этом 860 тысяч жителей «ДНР» и «ЛНР», по данным Госдумы, приняли гражданство РФ, что дает им право на выплату пенсий и другие формы поддержки.

Что ждет клиентов подсанкционных банков — объясняет Александр Беспалов, президент Investor Relations Club, советник по GR группы компаний RC Group, экономист:

— Из-за санкций против ВТБ, Сбербанка и других банков могут перестать работать карточки, но не на территории России. В России карты, скорее всего, либо будут работать, либо можно будет перевыпустить карту «Мир» для рублевых счетов.

С долларовыми и евровыми вкладами все не так однозначно. Если банкам заморозят корреспондентские счета — не будет возможности проведения валютных платежей. Теоретически банк может выдать наличные, но здесь вопрос: насколько этих наличных хватит. Также банк может выдать деньги в рублях по курсу, и тут самый больной вопрос: по какому курсу? Курс растет, и средства могут принудительно конвертировать по текущему курсу или даже по худшему курсу. Оспорить такую процедуру нельзя.

Банки готовились к санкциям, были проинструктированы, создали резервы. Это делалось не один день, создавались несколько технологических платформ по проведению платежей внутри России, например, система быстрых платежей. Есть дополнительный аналог SWIFT.

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