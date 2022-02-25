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Украинские военные уничтожили 20 российских танков в Черниговской области

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  • 25.02.2022, 13:42
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Украинские военные уничтожили 20 российских танков в Черниговской области

Также ликвидирована большая колонна другой техники.

В Черниговской области в направлении города Мена подразделения ОК «Север» Вооруженных сил Украины уничтожили 20 российских танков, сообщает Twitter ВСУ. Потери живой силы уточняются, передает nv.ua.

Также подраздел «Севера» уничтожил колонну техники, которая двигалась со стороны поселка Репки на Чернигов. Потери около 10-15 единиц техники.

Напомним, утром ВСУ сообщали, что украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск на черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову.

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