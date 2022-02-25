Ангела Меркель: Это поворотный момент в истории Европы

Ангела Меркель: Это поворотный момент в истории Европы8
- 25.02.2022, 13:44
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Экс-канцлер Германии поддержала жесткое наказание для РФ.
Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что Запад должен сделать все возможное, чтобы "положить конец этой захватнической войне со стороны России и ее президента Путина".
Как сообщает Zeit, такую оценку Меркель сделала во время интервью агентству dpa.
"Эта захватническая война со стороны России знаменует собой дальновидный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны… Нет никакого оправдания для этого вопиющего нарушения международного права, я осуждаю его самым решительным образом", - считает она.
"Мои мысли и моя солидарность с украинским народом и правительством во главе с президентом Зеленским в эти ужасные часы и дни", - добавляет Меркель.
Она отмечает, что полностью поддерживает нынешнюю санкционную политику государств G7, НАТО и ООН.