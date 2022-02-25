Украинцы уничтожили российские «Грады», обстреливавшие жилые дома в Харькове 5 25.02.2022, 14:00

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Видеофакт.

Украинские Вооруженные Силы уничтожили российские "Грады".

Об этом в Facebook сообщают сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На видео показаны уничтоженные российские "Грады" под Харьковом.

Ранее стало известно, что российские войска 25 февраля нанесли из реактивных установок удар по жилому району Харькова.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова также опубликовала в Facebook фото ракеты, застрявшей между домами.

Общественное в Telegram опубликовало фото снаряда, который упал в районе Конного рынка.

Также Общественное сообщило, что сотрудники ГСЧС выехали по адресу: улица Пушкинская, 107.

"Предварительно, в машину попал снаряд", – уточнили журналисты.

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