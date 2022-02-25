США и ЕС заявили о готовности отключить Россию от SWIFT 7 25.02.2022, 14:04

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Меру рассматривают как один из вариантов санкций.

США готовы ужесточать санкции против РФ, рассматриваются все варианты действий применительно к банковской системе SWIFT. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, сообщает finanz.ru.

Ему был задан вопрос о том, рассматривают ли США вариант отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. «Повторюсь, что рассматриваются все варианты, и мы готовы повысить цену тогда и там, где посчитаем нужным», - утверждал Сингх, который является также заместителем помощника президента США по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.

Отключение России от международной платежной системы SWIFT является крайней мерой, однако ее по-прежнему рассматривают как один из вариантов санкций, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Перекрытие доступа к SWIFT - крайняя мера, однако ее по-прежнему рассматривают», - сказал Ле Мэр в пятницу перед неформальной встречей министров экономики и финансов ЕС в Париже.

При этом Ле Мэр сказал, что Европейский союз «хочет финансово изолировать Россию». «Мы собираемся ударить по российским банкам. Мы хотим изолировать Россию в финансовом плане. Мы хотим отрезать все связи между Россией и глобальной финансовой системой», - заявил глава Минфина Франции.

Ранее в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что главы государств и правительств на внеочередном саммите ЕС положили начало принятию новых «массивных и болезненных» санкций против России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций ЕС затронет 70% рынка банковских услуг РФ, ключевые государственные компании, сделает невозможной модернизацию НПЗ, остановит поставку авиазапчастей.

В четверг Министерство финансов США объявило о введении блокирующих санкций против ВТБ. У второго крупнейшего госбанка в РФ будут заморожены все активы в Штатах, он будет отрезан от возможности проводить долларовые платежи.

Также от долларовых транзакций отключается Сбербанк, однако санкции против него мягче: для Сбера вводятся ограничения на корсчета без заморозки активов.

Кроме того, Минфин ввел санкции против властей РФ, в частности в отношении сыновей спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, члена СБ РФ Сергея Иванова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, а также секретаря СБ РФ Николая Патрушева. В документе утверждалось, что попавшие под действие санкций представители российской элиты «использовали членов своих семей для перемещения средств и сокрытия своих состояний». При этом теперь они «будут отрезаны от американской финансовой системы, все их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а въезд в страну для них будет заблокирован».

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