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Советник Зеленского: В Киеве ликвидированы все вражеские разведгруппы

  • 25.02.2022, 14:15
  • 6,476
Советник Зеленского: В Киеве ликвидированы все вражеские разведгруппы
Алексей Арестович

Их быстро «задавили».

Советник президента Украины Алексей Арестович в комментарии УНИАН сообщил, что по состоянию на 12.20 в Киеве обезврежены все вражеские разведгруппы.

По его словам, «группа российских хулиганов» была на Оболони, Лукьяновке и Печерске.

— Это мы говорим о сегодняшнем утре. Их быстро задавили. Работает профессионально СБУ, работает Нацгвардия и т.д. Сейчас все это прекратилось.

Арестович добавил, что по состоянию на 12.20 стрельбы в Киеве нет. Новых сигналов не поступало.

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