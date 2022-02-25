Советник Зеленского: В Киеве ликвидированы все вражеские разведгруппы
- 25.02.2022, 14:15
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Их быстро «задавили».
Советник президента Украины Алексей Арестович в комментарии УНИАН сообщил, что по состоянию на 12.20 в Киеве обезврежены все вражеские разведгруппы.
По его словам, «группа российских хулиганов» была на Оболони, Лукьяновке и Печерске.
— Это мы говорим о сегодняшнем утре. Их быстро задавили. Работает профессионально СБУ, работает Нацгвардия и т.д. Сейчас все это прекратилось.
Арестович добавил, что по состоянию на 12.20 стрельбы в Киеве нет. Новых сигналов не поступало.