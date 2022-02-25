МВД Украины: Остров Змеиный — наш

МВД Украины: Остров Змеиный — наш4
- 25.02.2022, 14:19
- 9,888
Пограничники продолжают охранять границы страны в Черном море.
Остров Змеиный находится под контролем Украины. Пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает УНИАН.
"Два неизвестных корабля подошли к острову Змеиный, обстреляли пирс. Потребовали от украинских пограничников сдаться, но не определили сроки. После чего отошли от острова. По состоянию на сейчас, остров Змеиный наш", - заявил Денисенко.
При этом он указал, что пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.