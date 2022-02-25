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МВД Украины: Остров Змеиный — наш

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  • 25.02.2022, 14:19
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МВД Украины: Остров Змеиный — наш

Пограничники продолжают охранять границы страны в Черном море.

Остров Змеиный находится под контролем Украины. Пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает УНИАН.

"Два неизвестных корабля подошли к острову Змеиный, обстреляли пирс. Потребовали от украинских пограничников сдаться, но не определили сроки. После чего отошли от острова. По состоянию на сейчас, остров Змеиный наш", - заявил Денисенко.

При этом он указал, что пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.

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