Евросоюз согласовал мощную волну санкций против РФ 7 25.02.2022, 14:24

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Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил об этом главе Украины Владимиру Зеленскому.

Европейский Союз на прошедшем без пресс-конференции и без обнародования деталей заседании минувшей ночью согласовал мощный санкционный пакет.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает eurointegration.com.ua.

Эту информацию уже сообщили украинской стороне. Как президент Евросовета Шарль Мишель, так и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утром 25 февраля провели телефонные переговоры с президентом Зеленским.

"В эти темные времена наши мысли с Украиной и ее невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим неспровоцированным нападением и боятся за свои жизни. Мы заставим Кремль ответить за эти действия", - заявил Мишель.

Президент Евросовета также заявил, что считает необходимым мобилизовать мировое сообщество для защиты международного права.

"Бессодержательные и ненужные страдания и потери жизни людей должны прекратиться. Европа стоит на стороне народа Украины и предоставит ему дальнейшую поддержку. Вторая волна санкций с масштабными и серьезными последствиями политически согласована минувшей ночью.

Проходит подготовка дальнейшего пакета санкций", - сообщил Шарль Мишель

По процедурам Евросоюза после одобрения саммитом санкционное решение должен юридически утвердить совет министров ЕС.

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