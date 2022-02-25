За войну Путина с Украиной заплатят россияне 4 25.02.2022, 14:35

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Поставщики продуктов в РФ уже предупредили о повышении цен.

Военная операция против Украины, обвалившая все российские активы и уронившая рубль до исторических минимумов, сулит новую головную боль российским потребителям, уже страдающим от рекордной за 6 лет продовольственной инфляции, сообщает finanz.ru.

Рост курсов доллара и евро может отразиться на себестоимости продуктов питания, предупреждает «Руспродсоюз» - крупнейшая в стране межотраслевая ассоциация, объединяющая производителей и поставщиков всех продовольственных товаров.

«Валютная составляющая присутствует во всех технологических цепочках производства продовольствия», - сказал представитель союза.

Не меньшее влияние может оказать последствия изменения логистических путей, если привычные транспортные коридоры будут ограничены. «Чтобы не допустить серьезного роста цен и обеспечить предложение продуктов питания на полке, в случае продолжительного роста курса валют, товаропроводящей цепочке и курирующим министерствам уже сейчас важно выработать справедливые условия поведения, при необходимости включающие оперативную корректировку цен», - считают в «Руспродсоюзе».

На торгах в четверг, 24 февраля, курс доллара подскакивал до исторического максимума - 89,6 рубля, а евро достигал почти 100 рублей.

На рынок с интервенциями выше ЦБ РФ и к пятнице, по оценкам аналитиков ПСБ, уже продал до 2 млрд долларов из резервов. Это сбило температуру на валютном рынке, но к прежним значениям курсы не вернулись. На 13.01 мск пятницы доллар стоит 83,5 рубля, евро - 93,25 рубля.

По данным на 18 февраля, продовольственная инфляция снова переписала рекорд с декабря-2015 - 11,23%.

В годовом выражении говядина подорожала на 16,9%, курятина - на 18,7%, гречка - на 29,4%, сливочное масло - на 15,7%, сахар - на 19,4%, морковь - на 32,2%, картофель - на 43,4%, капуста - на 182,3%.

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