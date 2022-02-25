Зеленский назвал шесть направлений европейских санкций, которые помогут остановить агрессию РФ 12 25.02.2022, 14:53

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Владимир Зеленский

Действовать надо без промедления.

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить агрессию России. Он призвал ввести против Москвы более жесткие санкции, сообщает nv.ua.

Глава государства выразил уверенность, что должны быть применены ограничительные меры по шести направлениям:

аннулирование виз для россиян,

отключение от международной платежной системы SWIFT,

полная изоляция России,

отзыв послов,

нефтяное эмбарго,

закрытие неба.

«Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию. Надо действовать без промедления», — подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил Запад за уже введенные санкции.

"Секторальные санкции. США, Канада, Великобритания, Евросоюз, Австралия и Новая Зеландия ввели именно такие секторальные санкции против России. В частности, против всех крупнейших банков. Против крупнейших российских предприятий. Против доступа России к западным технологиям", — напомнил президент Украины.

Он напомнил, что российские танки все еще стреляют по жилым домам в украинских городах, а бронетехника все еще атакует, в том числе гражданских людей, обычных граждан Украины.

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