Появилась информация для въезжающих в Польшу из Украины
- 25.02.2022, 15:14
- 1,386
Для пересечения границы нужны только документы, удостоверяющие личность.
Появилась информация для въезжающих в Польшу из Украины.
Всем гражданам, всех национальностей, въезжающим в Польшу из Украины без виз (или биометрии для украинцев), польского ВНЖ, ПМЖ или гражданства, необходимо просить защиту на польской границе.
Все погранпереходы Украина-Польша работают. Пеший при этом один - Медыка-Шегини.
Для пересечения границы нужны только документы, удостоверяющие личность.
Есть информация, что из Украины не выпускают мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 60 лет.
Сейчас на защиту нет подачи на границе. Люди говорят, что просят защиту, им выдают:
1) Информацию о дате и месте получения заявления
2) Протокол
С этими документами люди едут в пункт приема беженцев для регистрации.
Подача на защиту происходит в назначенном месте, в назначенный день и время в первом документе, либо у пограничников в вашем городе.
Вот тут подробно написано о подаче на защиту, правда сроки рассмотрения дел вероятнее всего будут увеличены.