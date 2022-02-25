Появилась информация для въезжающих в Польшу из Украины 25.02.2022, 15:14

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фото: epa

Для пересечения границы нужны только документы, удостоверяющие личность.

Появилась информация для въезжающих в Польшу из Украины.

Всем гражданам, всех национальностей, въезжающим в Польшу из Украины без виз (или биометрии для украинцев), польского ВНЖ, ПМЖ или гражданства, необходимо просить защиту на польской границе.

Все погранпереходы Украина-Польша работают. Пеший при этом один - Медыка-Шегини.

Для пересечения границы нужны только документы, удостоверяющие личность.

Есть информация, что из Украины не выпускают мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Сейчас на защиту нет подачи на границе. Люди говорят, что просят защиту, им выдают:

1) Информацию о дате и месте получения заявления

2) Протокол

С этими документами люди едут в пункт приема беженцев для регистрации.

Подача на защиту происходит в назначенном месте, в назначенный день и время в первом документе, либо у пограничников в вашем городе.

Вот тут подробно написано о подаче на защиту, правда сроки рассмотрения дел вероятнее всего будут увеличены.

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