Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук лично подписал заявление против войны России с Украиной 1 25.02.2022, 15:18

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Юрий Шевчук

Музыкант опубликовал написанное от руки послание с заголовком «Объяснительная».

Фронтмен российской группы "ДДТ" Юрий Шевчук на своей странице в Instagram 24 февраля заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ против Украины, сообщает gordonua.com.

"Нет войне!" – написал он и присоединил написанное от руки послание с заголовком "Объяснительная".

"Я, Юрий Шевчук, и группа "ДДТ" против войны! Миру – мир!" – говорится в тексте с личной подписью Шевчука.

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