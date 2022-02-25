Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук лично подписал заявление против войны России с Украиной

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук лично подписал заявление против войны России с Украиной1
- 25.02.2022, 15:18
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Музыкант опубликовал написанное от руки послание с заголовком «Объяснительная».
Фронтмен российской группы "ДДТ" Юрий Шевчук на своей странице в Instagram 24 февраля заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ против Украины, сообщает gordonua.com.
"Нет войне!" – написал он и присоединил написанное от руки послание с заголовком "Объяснительная".
"Я, Юрий Шевчук, и группа "ДДТ" против войны! Миру – мир!" – говорится в тексте с личной подписью Шевчука.