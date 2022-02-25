закрыть
25 февраля 2022, пятница, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук лично подписал заявление против войны России с Украиной

1
  • 25.02.2022, 15:18
  • 5,718
Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук лично подписал заявление против войны России с Украиной
Юрий Шевчук

Музыкант опубликовал написанное от руки послание с заголовком «Объяснительная».

Фронтмен российской группы "ДДТ" Юрий Шевчук на своей странице в Instagram 24 февраля заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ против Украины, сообщает gordonua.com.

"Нет войне!" – написал он и присоединил написанное от руки послание с заголовком "Объяснительная".

"Я, Юрий Шевчук, и группа "ДДТ" против войны! Миру – мир!" – говорится в тексте с личной подписью Шевчука.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь