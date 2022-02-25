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Жители киевского района Оболонь вооружаются, чтобы защищать родной город

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  • 25.02.2022, 15:22
  • 6,156
Жители киевского района Оболонь вооружаются, чтобы защищать родной город

Российских оккупантов ждет много сюрпризов.

Жители киевского района Оболонь готовятся защищать родной город.

Видео опубликовал украинский нардеп Алексей Гончаренко.

«Русские солдаты вы даже не представляете куда вы идете и что вы получите. Хотя, получите целлофановый мешок. Это уж мы знаем», - написал Гончаренко.

В Киеве раздали уже 18 000 автоматов и боекомплектов, сообщил глава Минобороны Украины.

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