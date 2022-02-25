Жители киевского района Оболонь вооружаются, чтобы защищать родной город

Жители киевского района Оболонь вооружаются, чтобы защищать родной город3
- 25.02.2022, 15:22
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Российских оккупантов ждет много сюрпризов.
Жители киевского района Оболонь готовятся защищать родной город.
Видео опубликовал украинский нардеп Алексей Гончаренко.
«Русские солдаты вы даже не представляете куда вы идете и что вы получите. Хотя, получите целлофановый мешок. Это уж мы знаем», - написал Гончаренко.
В Киеве раздали уже 18 000 автоматов и боекомплектов, сообщил глава Минобороны Украины.