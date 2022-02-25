Си Цзиньпин призвал Путина прекратить военный конфликт в Украине

Си Цзиньпин призвал Путина прекратить военный конфликт в Украине13
- 25.02.2022, 15:27
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Глава КНР провел переговоры с Кремлем.
Китайский лидер Си Цзиньпин провел переговоры с главой кремля Владимиром Путиным по поводу военного вторжения РФ в Украину.
Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает AFP News Agency (перевод — nv.ua).
Во время беседы глава КНР призвал Путина начать переговоры о прекращении военного конфликта.
Китайские СМИ отмечают, что российский лидер выразил готовность обсуждать эту тему «на высоком уровне», однако с кем именно, не уточняется.