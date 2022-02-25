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Си Цзиньпин призвал Путина прекратить военный конфликт в Украине

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  • 25.02.2022, 15:27
  • 14,430
Си Цзиньпин призвал Путина прекратить военный конфликт в Украине
Си Цзиньпин

Глава КНР провел переговоры с Кремлем.

Китайский лидер Си Цзиньпин провел переговоры с главой кремля Владимиром Путиным по поводу военного вторжения РФ в Украину.

Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает AFP News Agency (перевод — nv.ua).

Во время беседы глава КНР призвал Путина начать переговоры о прекращении военного конфликта.

Китайские СМИ отмечают, что российский лидер выразил готовность обсуждать эту тему «на высоком уровне», однако с кем именно, не уточняется.

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