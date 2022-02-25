Зеленский призвал европейцев приехать в Украину и сражаться против агрессора 5 25.02.2022, 15:32

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Владимир Зеленский

Президент Украины обратился к гражданам европейских стран, имеющим боевой опыт.

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам европейских стран. Он призвал их приезжать в Украину, чтобы помочь отразить российскую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.

"Если у вас в Европе есть боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно. Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас уже хотят расколоть и поделить так же, как пытаются поделить сегодня Украину. Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя", - заявил президент.

Напомним, в МИД России заявили, что Кремль готов к переговорам с Украиной, однако для этого украинские военные должны сложить оружие.

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